Dschungelprüfung zu hart? Kein Sterneregen für die Camper!

Das hat sie sich wohl anders vorgestellt! Im Dschungelcamp steht die nächste Prüfung an. Wer soll heute Verantwortung dafür tragen, dass das Essen auf den Tisch kommt? Die Camper entscheiden sich fast einstimmig: Lucy Diakovska (47) soll es richten. Die ehrgeizige Sängerin macht sich strahlend und singend auf den Weg – doch die heutige Prüfung steht für Lucy wohl unter keinem guten Stern…

Bei der Prüfung "Hotel Versage" sollte die Hotelbesitzerin eigentlich bestens aufgehoben sein – doch dann kommt alles anders. In zehn Minuten soll sich Lucy Zimmer für Zimmer durch das zweifelhafte Etablissement kämpfen und acht Sterne finden. Dabei begegnen ihr neben den üblichen Schlangen und Kakerlaken auch Skorpione und ein Krokodil im Kinderbettchen. Trotz hektischen Sprints reicht es am Ende nur für die Hälfte der Sterne. Der No Angels-Star nimmt es sportlich: "Das war ein großer Spaß."

Im Netz sind die Zuschauer enttäuscht. "So viele Zimmer und nur zehn Minuten Zeit?", beschwert sich ein User auf X. "Zeitlich ist das echt nicht zu schaffen", schreibt ein anderer. Ein Zuschauer findet trotzdem lobende Worte: "Lucy definiert für mich wirklich das Wort Powerfrau."

RTL Lucy Diakovska in der Dschungelprüfung "Hotel Versage"

RTL Lucy Diakovska in und der wütende Portier Matt

RTL Lucy Diakovska wühlt durch Fleischabfälle in einer Badewanne

