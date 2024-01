Nikki und Brie Garcia äußern sich zu WWE-Missbrauchsskandal

Sie äußern sich zu den Vorwürfen! In der Wrestling-Welt ist zurzeit einiges los. Seit vielen Jahren gilt Vince McMahon (78) als Gesicht der Wrestling-Szene. Nachdem er regelmäßig als Kommentator für die WWE-Shows in Erscheinung getreten war, mimte er ab Ende der 90er-Jahre den skrupellosen Boss. Doch vor wenigen Tagen erschütterten schockierende Nachrichten die Sportwelt: Vince wurde Missbrauch vorgeworfen und er legte alle Ämter nieder. Nun äußern sich die ehemaligen WWE-Stars Nikki und Brie Garcia zu den Vorwürfen.

Auf Instagram veröffentlichen die Garcia-Zwillinge jetzt ein Statement: "Wir sind schockiert und entmutigt über die jüngsten Anschuldigungen gegen die Mitglieder der WWE: "Es war eine Menge zu verarbeiten, seit wir in der vergangenen Woche davon erfahren haben, genau wie ihr alle. Das ist etwas, was wir nicht dulden und von niemandem dulden können, egal wer es ist." Sie wünschen sich, dass sich alle Frauen am Arbeitsplatz und im Alltag sicher und unterstützt fühlen.

Laut der Klage, die von der ehemaligen WWE-Mitarbeiterin Janel Grant eingereicht wurde und ET vorliegt, sollen Vince und der ehemalige Leiter der Talentförderung, John Laurinaitis, sexuelle Übergriffe verübt und Menschenhandel betrieben haben. Das sollen sie "sowohl zu ihrem eigenen Vergnügen als auch als Pfand, um Talentverträge mit angehenden Wrestlern, die sie rekrutierten, zu sichern" getan haben.

Getty Images Vince McMahon, WWE Gründer

Getty Images Brie und Nikki Garcia, Ex-Wrestlerinnen

Getty Images Vince McMahon, WWE Gründer

