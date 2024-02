Ist Felix von Jascheroffs Vater sogar bekannter als er?

Wer hätte das erwartet? An Tag zwölf im Dschungelcamp plaudert Felix von Jascheroff (41) aus dem Nähkästchen. Doch dieses Mal geht es nicht nur um ihn und seine verschiendenen Talente. Der GZSZ-Schauspieler scheint nämlich nicht der Einzige in seiner Familie zu sein, der im deutschsprachigen Raum bekannt ist. Felix enthüllt: Sein Vater Mario ist die deutsche Synchronstimme von Disneys berühmtester Zeichentrickfigur!

Am Lagerfeuer kommen die Dschungelbewohner auf ihre Traumberufe zu sprechen. Während sich Mike Heiter (31) eine Karriere als Modedesigner vorstellt, träumen Twenty4Tim (23) und Leyla Lahouar (27) vom Synchronsprechen. "Ich will unbedingt zu Disney!", offenbart die Frankfurterin. Da schaltet sich Felix ein: "Kennt ihr den Synchronsprecher von Micky Maus? Das ist mein Vater!" Das beeindruckt die Mitcamper sichtlich: Im Dschungel-Telefon geben sie den Zuschauern eine Kostprobe ihrer Synchro-Versuche!

Doch mit der Frage, ob auch der 41-Jährige schon mal einen Film synchronisiert habe, ist die Aufmerksamkeit wieder ganz bei dem GZSZ-Darsteller. "Ich spreche, seit ich sechs Jahre alt bin. Hab viel Disney gemacht, viele Märchenfilme, habe auch einen großen Film mit Hugh Grant gesprochen und so was", sprudelt es aus dem Schauspieler raus. Ob das so gut bei den Zuschauern ankommt? Denn bereits in den letzten Tagen ging Felix den Dschungel-Fans mit seiner exzentrischen Selbstdarstellung auf die Nerven!

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

