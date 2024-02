"Meine Dschungel-Schwester": Ihr wünscht Felix den Sieg

Ihr gönnt er die Krone am meisten! Im Dschungelcamp geht es so langsam auf das Finale zu – also wird weiter ausgesiebt. Am Mittwochabend musste Felix von Jascheroff (41) seine Koffer packen. Für ihn hatten einfach zu wenige Zuschauer angerufen. Nach seinem Exit drückt er einer Person nun besonders die Daumen, das Camp als Sieger zu verlassen. Diesem Promi gönnt Felix den Sieg nun am meisten.

"Lucy (47) ist meine absolute Favoritin, sie ist meine Dschungel-Schwester", verrät der GZSZ-Star im Gespräch mit Promiflash. Mit der Sängerin habe er sich einfach super verstanden: "Mit ihr konnte ich über alles reden und ja, sie hat es einfach verdient." Wenn es nach Felix ginge, sollte eine Person besser schleunigst das Camp verlassen: "Ich hoffe Kim (28)."

Über seinen Auszug ist der Schauspieler nicht traurig. "Mir geht es ganz gut. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass ich das jetzt hinter mich gebracht habe", erklärte der 41-Jährige im Promiflash-Interview. "Auf der einen Seite natürlich auch traurig, dass ich nicht mehr drin bin, aber wie gesagt: Es ist ein Spiel, morgen geht wieder einer, übermorgen geht auch wieder einer", fügte er hinzu.

Anzeige

RTL Die Dschungelcamper 2024 an Tag 13

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de