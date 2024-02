Jay Khan bleibt dabei: Dschungel-Romanze mit Indira war echt

Jay Khan (41) bestreitet weiterhin alles! 2011 war der Sänger ins Dschungelcamp gezogen. Im australischen Busch begann er eine Liebesgeschichte mit Indira Weis (44) – die beiden knutschten im Pool. Sarah Knappik (37) warf ihrem Mitcamper aber eine Taktik vor, um möglichst lange im Dschungel zu bleiben. Als Jay dann auch noch bei mehreren Küssen direkt in die Kamera schaute, war für viele Zuschauer klar: Der Frauenschwarm spielt eine Rolle. Auch Jahre später bleibt er bei seiner Meinung: Jay hatte die Romanze nie vorgespielt.

In der Sendung "Das Geheimnis der Dschungelkrone" legt sein Band-Kollege Prince Damien (33) ein gutes Wort für Jay ein: "Ich habe ihn auf diese Szene angesprochen und er hat gesagt, nein, es ist nicht so, dass er die Kameras gesucht hat und er hat es auch nicht forciert, dass es in die Öffentlichkeit gelangt. Er hat nur durch Zufall in diese Richtung geguckt, weil die Kameras eben überall sind." Der ehemalige DSDS-Gewinner glaubt seinem Freund.

Da ist Peer Kusmagk (48), der auch mit den vermeintlichen Turteltauben im Camp gewesen war, anderer Meinung: "Indira und Jay haben sich mit dem Arsch nicht angeguckt und dann auf ein mal inszenieren die im Pool eine Knutscherei. Die haben nie miteinander gesprochen." Peer sei der Meinung, die beiden hätten nicht wie ein verliebtes Pärchen gewirkt.

