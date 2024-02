Volksmusikstar Hansi Hinterseer wird heute 70 Jahre alt!

Er hat heute allen Grund zu feiern! Hansi Hinterseer (70) hatte sich eine erfolgreiche Karriere als Skirennläufer aufgebaut. Er gewann sechs Weltcuprennen und eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft im Riesenslalom. Nach seinem Ende als aktiver Sportler widmete sich der Österreicher einem neuen Projekt – der Volksmusik. Heute wird er stolze 70 Jahre alt. Promiflash gibt euch anlässlich von Hansis Geburtstag einen kleinen Überblick über das schillernde Leben des Multitalents!

Hansi, der bürgerlich Johann Ernst Hinterseer heißt, kam am 2. Februar 1954 in Kitzbühel zur Welt. Im Skisport gehörte er zur Weltklasse – er trat in die Fußstapfen seines Vaters, der Olympiasieger im Slalom war. Von 1971 bis 1982 widmete Hansi sich seinem Sport, anschließend arbeitete er als Kommentator für den Wintersport. Doch dabei blieb es nicht – der 70-Jährige fand eine andere Leidenschaft, durch die er sich ebenfalls einen großen Namen machen konnte.

Hansi wurde 1993 auf einer Party von einem Musikproduzenten entdeckt und erhielt kurz darauf seinen ersten Plattenvertrag. Ein Jahr später ging seine Gesangskarriere durch die Decke und Hansi etablierte sich als Volksmusiker. Der "Hände zum Himmel"-Interpret wurde insgesamt fünfmal mit der Krone der Volksmusik ausgezeichnet – einer Auszeichnung, die besonders erfolgreiche Sänger des Genres hervorhebt.

