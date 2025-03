Hansi Hinterseer war nicht bei der Beerdigung seiner Mutter

Schlagerstar Hansi Hinterseer (71) war nicht beim Begräbnis seiner Mutter Josefine anwesend. Die 91-Jährige wurde am 11. September 2024 in Weidling bei Wien beigesetzt. Ein Friedhofsmitarbeiter verriet gegenüber Bunte, dass Hansis Halbgeschwister sogar um eine Verzögerung der Beerdigung gebeten hätten – in der Hoffnung, der Sänger würde doch noch erscheinen. Als er jedoch auch nach zehn Minuten nicht vor Ort war, habe die Beisetzung beginnen müssen, um die Abläufe am Friedhof nicht zu beeinträchtigen. Ob Hansi sich später still von seiner Mutter verabschiedet hat, ist bislang nicht bekannt.

Die schwierige Beziehung zwischen Hansi und seinen Eltern sei laut oe24 in der Vergangenheit kein Geheimnis gewesen. Er wuchs größtenteils bei seinen Großeltern väterlicherseits auf, da seine Eltern ihn aus persönlichen Gründen nicht selbst großziehen konnten. Seine Mutter Josefine erklärte 2021 in einem Interview mit der Freizeit Revue, warum sie ihren Sohn nicht selbst aufgezogen habe: "Ich hatte kein Geld, keinen Beruf." Trotz dieser Umstände äußerte sie in dem Gespräch den Wunsch, dass Hansi vielleicht eines Tages zu ihr zurückfinden würde.

Hansi Hinterseer, der durch Hits wie "Amore Mio" große Bekanntheit erlangte, hielt sein Privatleben stets unter Verschluss. Der ehemalige Spitzensportler, der später als Sänger und Schauspieler erneut Karriere machte, ist in der Öffentlichkeit für seine bodenständige, heitere Art bekannt. Doch hinter den Kulissen war sein Leben wohl nicht immer nur harmonisch, wie es seine Bühnenauftritte vermuten lassen. Schon länger thematisiert er öffentlich die Distanz zu seinen Eltern, die offenbar bis zuletzt bestand. Fans lieben Hansi dennoch für seinen optimistischen Blick auf das Leben, der sich in seinen Liedern spiegelt.

Getty Images Hansi Hinterseer, österreichischer Volksmusiksänger

Getty Images Hansi Hinterseer beim Hahnenkamm-Rennen 2013

