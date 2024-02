Lisa Murphy (†) wurde im Kreise ihrer Liebsten beigesetzt

Sie konnten gebührend von ihr Abschied nehmen! Lisa Murphy war vor allem durch die irische Realityshow "Dublin Wives" bekannt. In den vergangenen Jahren wurde es still um sie. Vor wenigen Tagen machte dann die traurige Nachricht die Runde, dass das Model mit gerade einmal 51 Jahren gestorben ist. Am Dienstag wurde Lisa beerdigt – und so emotional war ihre Trauerfeier!

Wie unter anderem The Irish Times berichtet, erteilten ihr ihre Familie, Freunde und Fans die letzte Ehre in Dublin. Neben ihren Eltern und Geschwistern war aber auch ihr früherer Verlobter Michael Flatley dabei. Dieser war sichtlich gerührt während der Messe in der St. John the Evangelist Church. Emotionaler Höhepunkt: Lisas Sarg wurde nach der Trauerfeier von ihren Liebsten aus der Kirche getragen.

Lisa hatte zuletzt über fünf Jahre gegen Krebs gekämpft. Besonders Anfang 2023 ging es der Blondine gar nicht gut. "Einer der schwersten Momente auf Lisas Weg war dieser Monat im letzten Jahr – Februar 2023, als wir, ihre Familie, die niederschmetternde Nachricht erhielten, dass Lisa nur noch ein paar Monate zu leben hatte", erzählte ihr Bruder Noel bei der Beerdigung.

