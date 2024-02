Mit nur 52 Jahren: Lisa Murphy nach Krebskampf gestorben

Traurige Nachrichten aus Irland. Lisa Murphy hatte sich in den 1990er- und 2000er-Jahren als Model einen Namen gemacht und war außerdem in der Show "Dublin Housewives" zu sehen. Vor allem mit ihren Beziehungen mit "Lord of the Dance"-Star Michael Flatley und Staranwalt Gerald Kean sorgte sie für so einige Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren wurde es aber ruhiger um die Beauty geworden. Nun wird bekannt: Lisa ist verstorben.

Wie Sunday World berichtet, hat die 52-Jährige seit einigen Jahren mit Krebs gekämpft – welche Form der Krankheit, ist unbekannt. Laut ihrem Ex-Partner Gerald sei sie im Kreise ihrer Familie in ihrer Heimat Ballinteer am 1. Februar gestorben. "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört über diese Nachricht. Sie war eine wunderbare Frau und wir haben viele schöne Zeiten miteinander verbracht. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen", erklärt der Ire gegenüber dem Medium.

Im Netz nehmen viele Fans und Freunde Abschied von der TV-Bekanntheit. "So traurig, das zu hören. Sie war eine nette Lady. Möge sie in Frieden ruhen", schreibt nur ein User auf Instagram. Die Influencerin Rozanna Purcell meint betroffen: "Das ist so traurig. Lisa war immer eine der ersten Menschen, die auf einer Veranstaltung auf einen zukamen und freundlich und einladend waren. Sie war wirklich ein sehr netter Mensch."

Getty Images Michael Flatley und Lisa Murphy

