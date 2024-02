Nach Kündigung: Gina Carano verklagt Disney und Lucasfilm

Jetzt zieht sie vor Gericht! Die Schauspielerin Gina Carano (41) erlangte internationale Bekanntheit für ihre Rolle als Cara Dune in der Disney-Serie "The Mandalorian". Im Februar 2021 wurde die ehemalige MMA-Kämpferin aus der Serie entlassen, nachdem sich Internetnutzer über ihre politischen Aussagen in den sozialen Medien beschwert hatten. Bis auf ein Interview mit Ben Saphiro hatte Gina nicht auf die Ereignisse reagiert. Jetzt hat sie mit ihrem Anwaltsteam eine Klage gegen Disney und Lucasfilm eingereicht.

Am Dienstagabend äußerte sich die Schauspielerin zu den Vorkommnissen auf X: "Meine Worte wurden konsequent verdreht, um mich als Rechtsextremisten zu dämonisieren und zu entmenschlichen." Disney hatte die 41-Jährige entlassen, nachdem sie scheinbar einen Zusammenhang zwischen den Republikanern in den USA und dem Holocaust hergestellt hatte. Die Deadpool-Darstellerin bestreitet dies: "Schaut euch an, was ich gepostet habe, und fragt euch, wo ich die Republikaner mit dem jüdischen Volk im Holocaust verglichen habe. Ich habe es nicht getan."

Ihre Anwaltskosten werden von einer Initiative finanziert, die Elon Musk (52) ins Leben gerufen hat. "Als Zeichen […] für die freie Meinungsäußerung sind wir stolz darauf, die Klage von Gina Carano finanziell zu unterstützen und ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung auf X zu verteidigen und ohne Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung zu arbeiten", sagte Joe Benarroch, Leiter der Geschäftsabteilung, gegenüber TheWrap.

Gina Carano, 2022

Elon Musk, Unternehmer

Gina Carano, 2019

