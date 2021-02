Nach einem Social-Media-Post ist Gina Carano (38) kurzerhand ihren Job los. Die US-amerikanische Schauspielerin stand bisher für die Serie "The Mandalorian" vor der Kamera. Die ehemalige Kampfsportlerin hatte zwei Staffeln lang die Rolle der Cara Dune verkörpert. Doch nun gibt es unerwartet eine Veränderung im Cast: Die Produktion hat Gina gekündigt – damit reagieren sie auf eine Äußerung der Darstellerin im Web, die für größte Empörung sorgte.

Die TV-Darstellerin sprach auf Instagram über den Holocaust und verglich die aktuelle politische Lage in den USA mit der damaligen im dritten Reich. Den Beitrag löschte sie zwar kurz darauf wieder, doch ihr Statement ging trotzdem viral. Nachdem viele User forderten, dass sie gefeuert werden solle, ziehen die Produzenten der Show tatsächlich Konsequenzen: "Ihre Posts in den sozialen Medien, die Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität diffarmieren, sind abscheulich und inakzeptabel", heißt es in einem Statement. Man plane keine weitere Zusammenarbeit mit der 38-Jährigen.

Doch nicht nur die Serienmacher distanzieren sich von ihr – auch ihre Agentur möchte laut Variety nicht mehr mit ihr arbeiten. Über die jüngsten Ereignisse und ihren heiß diskutierten Post reagierte Gina bisher nicht und hüllt sich seit den Schlagzeilen in Schweigen.

Getty Images Gina Carano, 2019

Getty Images Gina Carano bei der "Stars Wars: Aufstieg Skywalkers"-Premiere

Getty Images Gina Carano bei der Disney+ Showcase Presentation, 2019

