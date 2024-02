Rock'n'Roll-Legende Mojo Nixon stirbt mit 66 nach Auftritt

Es gibt traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Mojo Nixon hatte seine Musikkarriere im Jahr 1980 mit der Gründung der Band Zebra 123 begonnen. Wenige Jahre später entschloss er sich jedoch dazu, als Solokünstler durchzustarten. Mit dem Song "Elvis is Everywhere" gelang ihm dann sein großer internationaler Durchbruch. Doch das Musikbusiness war ihm nicht genug: Nach dem großen musikalischen Erfolg stieg er ins Schauspielgeschäft und betätigte sich zudem als Radiomoderator. Doch seine Fans müssen jetzt ganz stark sein: Mojo ist gestorben.

Das gibt die Familie des Multitalents nun auf Facebook bekannt. Demnach soll der Musiker im Alter von 66 Jahren nach einem Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff gestorben sein. "Er starb nach einer fulminanten Show, einer wilden Nacht, dem Schließen einer Bar und einem guten Frühstück mit Bandkollegen und Freunden", heißt es in dem Statement. Auch die Todesursache deuten die Hinterbliebenen an: So soll der Rocker einem Herzstillstand erlegen sein.

Auch Elizabeth Cook, die jahrelang gemeinsam mit dem Schauspieler die Sendung "Outlaw Country: Music that won't be fenced in" moderiert hatte, meldet sich zu dem tragischen Todesfall. "Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass Mojo Nixon, mein Kollege bei SiriusXM Outlaw, heute an Bord der Outlaw Country Cruise verstorben ist. Er war ein totaler Verrückter, eine absolute Nervensäge und er wird vermisst werden", schreibt sie ebenfalls auf der Plattform.

Getty Images Mojo Nixon, Sänger

Getty Images Mojo Nixon, Sänger

Getty Images Mojo Nixon, Sänger

