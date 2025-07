Nach 20 Jahren: Thriller mit Cillian Murphy erobert Netflix

Auf Netflix sorgt ein Film aus der Vergangenheit derzeit für großes Aufsehen: "Red Eye", ein psychologischer Thriller von Wes Craven (✝76) aus dem Jahr 2005, ist nach 20 Jahren wieder in aller Munde. Mit Cillian Murphy (49) und Rachel McAdams (46) in den Hauptrollen entfaltet sich eine packende Geschichte, die sich beinahe ausschließlich in einem Flugzeug abspielt. Rachel spielt die Hotelmanagerin Lisa Reisert. Diese wird von Jackson Rippner, gespielt von Cillian, zu einem Attentatsplan gezwungen, wobei das Leben ihres Vaters auf dem Spiel steht. Die Spannung des Films und die intensiven Darstellungen der Darsteller haben ihn jetzt in die Top 10 der meistgesehenen Filme auf Netflix katapultiert.

Der aktuell wieder aufgeflammte Erfolg von "Red Eye" kommt nicht von ungefähr. Nachdem Cillian Murphy durch seine Rolle in "Oppenheimer" weltweit für Furore gesorgt hat, haben Zuschauer vermehrt Interesse an seinen früheren Projekten gezeigt. Der Film überzeugt mit seiner klaustrophobischen Atmosphäre, einem durchdachten Drehbuch und einer präzisen Inszenierung, die ganz ohne große Actionsequenzen auskommt. Rotten Tomatoes bewertet ihn mit 80 Prozent, und auch Kritiker loben ihn laut Serienjunkies.de als Musterbeispiel für einen Thriller, bei dem weniger mehr ist.

Neben seinen klassischen Filmen arbeitet Cillian Murphy aber auch an völlig neuen Projekten. Auf Netflix wird im Herbst das Drama "Steve" erscheinen, in dem der Schauspieler die Rolle eines Schulleiters übernimmt. Gedreht wurde der Film, der auf Max Porters Roman "Shy" basiert, im vergangenen Jahr. Es zeigt, dass Cillian nicht nur Rollen in intensiven Thrillern übernehmen kann, sondern auch in ernsten Dramen und sensiblen Themen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel McAdams und Cillian Murphy bei der Premiere von "Red Eye" in Westwood

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler