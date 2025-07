Sexuelle Nötigung: Ex-Angestellte verklagt Kanye West erneut

Kanye West (48) wird erneut von seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta verklagt, die den weltbekannten Rapper nun unter anderem des sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels beschuldigt. In der Klage heißt es laut TMZ, Kanye habe sie bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem Hotel in San Francisco während einer Geschäftsreise mehrfach bedrängt und gegen ihren Willen geküsst. Die Reise stand im Zusammenhang mit dem Aufbau einer neuen "Donda"-Schule, einem Herzensprojekt des Musikers. Zwischen den Vorwürfen sticht ein besonders erschütterndes Detail heraus: Kanye soll sich Lauren als "sexuelles Geschenk" an eine andere Person angeboten haben, angeblich im Austausch für sexuelle Gefälligkeiten.

Laut den neuen Gerichtsdokumenten sollen die Eskalationen während einer gemeinsamen Arbeitssession ihren Höhepunkt erreicht haben. Kanye habe sie zuerst unangemessen berührt, bevor er sich unangekündigt Zutritt zu ihrem Hotelzimmer verschaffte. Dort habe er sie auf das Bett gedrückt und zu sexuellen Handlungen gezwungen, obwohl sie ihn anflehte, aufzuhören. "Ich habe Kanye gebeten, aufzuhören, und ich war wie erstarrt vor Schock und Angst", schilderte Lauren. Die Klage beschreibt auch weitere Vorfälle – unter anderem, dass Kanye sie in einem anderen Setting gegen ihren Willen angeblich unter Drogen gesetzt habe. Die Anschuldigungen umfassen insgesamt eine breite Palette schwerster Vergehen, darunter sexuelle Nötigung, falsche Festnahme und Stalking.

Die Beziehung zwischen Lauren und Kanye begann einst als berufliches Abhängigkeitsverhältnis und hat offenbar eine düstere Wendung genommen. Lauren arbeitete von 2021 bis 2022 für den Musiker. Kanye hat in früheren Interviews immer wieder betont, wie wichtig Loyalität und Vertrauen in seinem persönlichen Umfeld seien, doch die Vorwürfe seiner ehemaligen Assistentin werfen einen langen Schatten auf diese Ansprüche. Ob Kanye sich öffentlich zu den erneuten Anschuldigungen äußern wird, bleibt abzuwarten. Seine Rechtsvertreter haben die schweren Vorwürfe bisher entschieden zurückgewiesen und blieben auch in früheren Fällen bei dieser Position.

MEGA / Thecelebrityfinder Kanye West, Rapper

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta

