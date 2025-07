Details im Fall Christina Block: So präzise war die Planung

Christina Block (52) steht ab Freitag in Hamburg vor Gericht. Der Erbin einer Steakhauskette werden unter anderem schwere Kindesentziehung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Laut Anklage soll sie in der Silvesternacht 2023 eine Entführung ihrer eigenen Kinder Klara und Theo, damals 13 und 10 Jahre alt, geplant und in Auftrag gegeben haben. Während die Kinder mit ihrem Vater Stephan Hensel in Dänemark das neue Jahr begrüßten, wurden sie von maskierten Männern aus ihrer Umgebung entführt. Der Vorfall war der Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der schon länger zwischen den beiden Elternteilen schwelte.

Die Ermittlungen brachten ans Licht, wie minutiös die Entführung geplant worden war – das berichtet nun Zeit. Vor dem Haus des Vaters und seiner Partnerin Astrid Have sollen versteckte Kameras platziert gewesen sein, um deren Alltag auszuspionieren. Zwei GoPro-Kameras wurden laut den Behörden mit Handys und Powerbanks verbunden, um private Momente aus dem Familienleben festzuhalten. Ein Notizbuch, das in der Wohnung eines Verdächtigen gefunden wurde, enthielt zusätzlich Skizzen des Hauses sowie detaillierte Entführungspläne. Darin soll auch ein Szenario skizziert worden sein, in dem ein falscher Journalist auf den Familienvater und seinen Anwalt angesetzt werden sollte, um belastendes Material zu platzieren. Angeblich wurde unter anderem eine Festplatte gefunden, auf der über 600 Dateien mit gefälschten Aufnahmen von sexuellem Kindesmissbrauch gespeichert waren.

Bereits im Vorfeld des Prozesses sorgten Berichte über die Rolle von Christinas Tochter Klara für Schlagzeilen. Die heute 14-Jährige soll bei der anstehenden Verhandlung gegen ihre Mutter aussagen. Laut NDR-Berichten erhebt Klara schwere Vorwürfe gegen Christina – darunter "rabiate Erziehungsmethoden". Auch die Entführung und der Angriff auf ihren Vater haben bei Klara tiefe Wunden hinterlassen. "Ich wusste nicht, ob mein Vater okay war oder ob er tot war", schilderte sie nach dem Überfall.

NIBOR / ActionPress Christina Block, Block-House-Erbin

ActionPress Christina Block im November 2024

