Offiziell: Hier wird die fünfte "7 vs. Wild"-Staffel gedreht

Bisher bestätigte die Produktion von 7 vs. Wild nur, dass die neue Staffel im Amazonas-Gebiet gedreht wird. Zwar gab es einen Leak des Drehortes, aber die Macher hielten sich bis jetzt mit offiziellen Informationen zurück. In einem Interview mit ingame verraten die Produzenten jetzt endlich ein paar Details – und plaudern unter anderem den Drehort aus. Und tatsächlich lag der Leak richtig. "Ja, ich kann bestätigen, dass unsere Produktionsbasis in Leticia, Kolumbien, liegt", erklärte André Schubert, Geschäftsführer der Produktionsfirma hinter dem Survival-Format. Die Stadt liegt unmittelbar am Amazonas-Fluss an der kolumbianischen Grenze zu Brasilien und Peru. Für die Teilnehmer ist damit klar: Sie müssen sich den Gefahren des Dschungels stellen.

Leticia bildet den perfekten Ort für die "7 vs. Wild"-Basis, denn die Stadt liegt mitten im Regenwald. Auch deshalb wird sie "Insel im grünen Meer" genannt. Der Zugang ist nur mit einem Flug durch den Urwald oder mit einer mehrtägigen Bootstour über den Amazonas möglich. Die Abgelegenheit bringt aber auch Probleme mit sich, denn Hilfe im Notfall wird lange brauchen – Leticia ist nicht über direkte oder befestigte Straßen zu erreichen. Dass diese Staffel "7 vs. Wild" eine der gefährlichsten wird, dürfte damit klar sein. Auch weil mit dem Amazonas-Regenwald nicht zu spaßen ist: Hier lauern bedrohliche Tiere wie Schwarze Kaimane, etwa 40 Arten an Piranhas, Giftschlangen oder tödliche Pfeilgiftfrösche. Verschiedene Pflanzen können ebenfalls eine toxische Wirkung haben, zudem übertragen Moskitos Krankheiten wie Malaria oder das Dengue-Fieber.

Scheint, als wolle die Produktion in der ersten Staffel ohne Serienschöpfer Fritz Meinecke (36) alles aus dem Format herausholen. Wie die Entscheidung auf einen so gefährlichen Ort gefallen ist, erklärt der Produktionschef: "Die Location ist zwar sehr gefährlich, bietet aber beste Möglichkeiten für Survival-Elemente wie Nahrungssuche." Der Dschungel biete eine spannende und neue Abwechslung zu den vorherigen Austragungsorten. Echte Profis, die die Teilnehmer um Outdoor-Profi Joe Vogel und Streamerin Fibii (19) schulen, sind zudem unerlässlich. Laut der Produktion sind die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr die aufwendigsten seit der ersten Staffel "7 vs. Wild".

Agentur filmcontact / Prime Video Logo der fünften "7 vs. Wild"-Staffel

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Webvideoproduzent

