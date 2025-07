Fraktur an Sohns Arm nicht erkannt: Samira Cilingir entsetzt

Samira Cilingir zeigt sich fassungslos auf Instagram: Ihr kleiner Sohn Malik hatte sich kürzlich bei einem Sturz schwer am Ellenbogen verletzt, doch die Schwere der Verletzung wurde zunächst nicht erkannt. Ein erster Arztbesuch führte lediglich zur Empfehlung, eine Schiene anzulegen. Als jedoch die Schwellung zunahm und Maliks Hand immer dicker wurde, suchten die besorgten Eltern ein weiteres Krankenhaus auf. Dort stellte sich heraus, dass die Fraktur an Maliks Ellenbogen nur durch eine Operation behandelt werden kann.

Wie Samira berichtete, zeigte sich das ärztliche Personal in der zweiten Klinik fassungslos darüber, dass die erhebliche Verletzung zuvor übersehen worden war: "Egal, wem wir das da erzählt haben, die waren alle so geschockt." Der kleine Malik musste sofort notoperiert werden, da die komplexen Risse ohne medizinischen Eingriff nicht hätten zusammenwachsen können. "Es ist ein Riss auf zwei Ebenen und der kann nicht normal zusammenwachsen", erklärte Samira in ihrer Story. Der Eingriff verlief nach Angaben der besorgten Mutter erfolgreich: "Die Operation verlief gut, nach zwei Stunden konnten wir zu ihm."

Die vergangenen Wochen waren für die Familie alles andere als ruhig. Erst vor Kurzem wurden Samira und ihr Mann Yasin (34) bei einer gemeinsamen Radtour mit ihren Kindern in einen Unfall verwickelt. Ein anderer Radfahrer schnitt in einer Kurve den Weg des ehemaligen Love Island-Pärchens, sodass der Anhänger mit Söhnchen Malik und Töchterchen Medina umkippte. Der Verursacher machte sich ungeachtet der schockierten Eltern aus dem Staub. "So ein charakterloser Mensch", ärgerte sich Yasin damals in seiner Instagram-Story. Die Influencerin zeigte sich ebenfalls wütend: "Also, dass man da einfach abhaut, obwohl man sieht, dass da Kinder dabei sind. Richtig dreckig, so was." Glücklicherweise blieben die Kinder dank Helm und Sicherheitsvorrichtungen unversehrt. Samira betonte erleichtert: "Die Kinder waren so gut angeschnallt, dass denen nichts passiert ist."

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn im Dezember 2024

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2025