Wegen Familiennotfall: DJ Tiësto cancelt Super-Bowl-Auftritt

Auf ihn müssen die Fans verzichten. Der Super Bowl gehört zu den größten Sportevents der Welt. Doch neben dem American Football sorgt auch die Halbzeitshow jedes Jahr für Furore. 2024 wird Popstar Usher (45) performen. Aber das ist nicht die einzige musikalische Einlage. Rund um das NFL-Endspiel treten auch andere Stars auf. Unter anderem sollte DJ Tiësto (55) auflegen. Doch ein familiärer Notfall zwingt ihn nun zur Absage.

Das macht der gebürtige Niederländer selbst auf X offiziell. "Ich und mein Team haben monatelang etwas ganz Besonderes vorbereitet, aber ein persönlicher familiärer Notfall zwingt mich, am Sonntagmorgen nach Hause zu kommen", erklärt Tiësto und scheint seine Enttäuschung nur schwer verstecken zu können. Was genau passiert ist, verrät er nicht. "Es war eine schwere Entscheidung, das Spiel zu verpassen, aber die Familie steht immer an erster Stelle", meint er weiter.

Immerhin steht der Super Bowl nicht ganz ohne musikalische Untermalung da. Usher bekommt Unterstützung von Post Malone (28) und Andra Day (39). Außerdem wird die US-Nationalhymne von Country-Megastar Reba McEnitre (68) gesungen. Damit steht ein weiteres Mal ein Country-Musiker am Mikro, um "The Star-Spangled Banner" zu singen – 2023 war es Sänger Chris Stapleton (45).

Getty Images DJ Tiësto beim Amsterdam Music Festival, 2022

Getty Images Post Malone, Februar 2023

Getty Images Chris Stapleton beim Super Bowl 2023

