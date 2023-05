Die GNTM-Girls feiern in Las Vegas mit Heidi Klum bei Tiësto

Heidi Klum (49) hat eine ganz besondere Überraschung für ihre Nachwuchsmodels parat! Bereits seit 15 Wochen sind die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen jetzt schon im Kampf um den begehrten Titel mit dem Supermodel unterwegs. In der aktuellen Folge ging es für die neun verbliebenen Teilnehmerinnen aus ihrem Motel in ein Luxushotel nach Las Vegas. Doch das ist noch nicht alles: In der glamourösen Stadt gehen die GNTM-Girls tatsächlich mit Heidi feiern!

Die frohe Botschaft überbringt Heidi den Models in einem goldenen Umschlag: "Heute Nacht gehen wir in einem der angesagtesten Clubs in Las Vegas feiern". Dort legt Heidis guter Freund Tiësto (54) auf – einer der bekanntesten DJs weltweit. Die Freude bei den Kandidatinnen ist riesig! Doch es gibt auch einen Dämpfer: Weil Coco, Selma und Katherine noch keine 21 Jahre alt sind, müssen sie im Hotel bleiben. "Feiern in Las Vegas mit Heidi – das ist so einmalig, das werden wir nie wieder haben", schluchzt Coco unter Tränen. "Mein Herz ist gebrochen", stimmt ihr Katherine zu.

Doch auch ohne die drei Mitstreiterinnen können die restlichen Models den Abend in vollen Zügen genießen. Zusammen mit Heidi rocken Olivia, Anna-Maria, Vivien, Ida und Nicole sogar direkt hinter dem DJ-Pult ab. "Das war das Krasseste der Welt. Ich habe niemals gedacht, als ich hier hingekommen bin, dass ich mit Heidi feiern werde. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie ein Star", schwärmt Anna-Maria von dem Abend.

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Die Top Ten der 18. Staffel "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum

Getty Images DJ Tiësto

