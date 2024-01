Stimmgewalt: Auch diese Superstars performen beim Super Bowl

Der Super Bowl wird wieder ein riesiges Spektakel! Das entscheidende letzte Saisonspiel der NFL ist nicht nur eines der größten Sportevents der Welt, sondern auch ein Erlebnis für Musikfans. Denn vor allem die Halbzeitshow ist jedes Jahr ein Highlight. 2024 wird Popstar Usher (45) auf der Bühne stehen und der teaserte bereits Großes an. Doch er ist nicht allein: Diese Megastars werden ebenfalls beim Super Bowl auftreten!

Die wohl wichtigste musikalische Einlage des Spiels wird die Performance der US-amerikanischen Nationalhymne sein. Es gilt als eine der größten Ehren, sie singen zu dürfen. Deshalb darf nicht irgendwer ran – 2024 wird "The Star-Spangled Banner" von Country-Superstar Reba McEnitre (68) zum Besten gegeben. "Ich fühle mich geehrt, Teil von etwas so Großem und Historischem wie dem Super Bowl sein zu dürfen", schreibt die Sängerin stolz auf X. Rapper Post Malone (28) wird ebenfalls auftreten und Ray Charles (✝73)' Liebeserklärung an die USA "America the Beautiful" singen. Der Song "Lift Every Voice and Sing" wird von Andra Day (39) präsentiert.

Über den musikalischen Highlights steht beim Super Bowl natürlich immer noch der Football. Wer gegeneinander antritt, ist noch nicht klar, aber aktuell sind noch vier Teams im Rennen. Star-Tight-End Travis Kelce (34) mit seinen Kansas City Chiefs muss sich noch gegen die Baltimore Ravens behaupten. Außerdem haben die Detroit Lions und die San Francisco 49ers noch Chancen auf den Sieg.

