Familiennotfall: Kaskade ersetzt Tiësto beim Super Bowl!

Tiësto (55) bekommt eine würdige Vertretung. Eigentlich hätte der DJ am kommenden Sonntag in der Halbzeitshow des Super Bowls in Las Vegas auftreten und die Footballfans im Stadion so richtig anheizen sollen. Doch der Musiker musste spontan absagen: Wegen eines familiären Notfalls müsse er während des Spiels zu Hause sein. Nun ist klar, wer den Niederländer am DJ-Pult ersetzen wird: Kaskade (52) übernimmt Tiëstos Platz!

Wie Page Six berichtet, wird der US-Amerikaner der offizielle DJ für das Spiel werden. "Als Kind, das in Chicago aufgewachsen ist und den Super Bowl jedes Jahr mit meiner Familie gesehen hat, ist diese Chance, ein Teil davon zu sein, absolut überwältigend", freut sich Kaskade in einem Statement. Er wird an der Seite von den anderen Acts wie Usher (45) und Post Malone (28) für die musikalische Untermalung der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers verantwortlich sein.

Um welchen familiären Notfall es sich bei Tiësto handelt, ist nicht bekannt. "Es war eine schwere Entscheidung, das Spiel zu verpassen, aber die Familie kommt immer zuerst", begründete er seine Absage. Sein Team und er hätten monatelang an der Super-Bowl-Performance gearbeitet.

Anzeige

Getty Images DJ Tiësto beim Amsterdam Music Festival, 2022

Anzeige

Getty Images Kaskade im Januar 2024 bei den Grammys

Anzeige

Getty Images DJ Tiësto

Anzeige

Was haltet ihr von der Entscheidung, Kaskade anstelle von Tiësto am DJ-Pult zu haben? Super, ich liebe Kaskade! Schade, ich hätte Tiësto lieber gesehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de