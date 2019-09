So aufwendig haben sich DJ Tiësto (50) und seine Verlobte Annika Backes (23) das Jawort gegeben! Der Star-Musiker und das Model sind bereits seit fast fünf Jahren ein Paar. Im Februar 2015 sollen sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben und seitdem überglücklich miteinander sein. Jetzt haben die beiden den nächsten Schritt gewagt – und dabei keine Kosten und Mühen gescheut: DJ Tiësto und Annika haben in einer luxuriösen Wüstenzeremonie geheiratet!

Wie Vogue berichtet, fand die Trauung am vergangenen Samstag in einem Luxus-Resort in der Wüste in Utah statt. Tijs Michiel Verwest – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – hat seiner Liebsten vor 80 Gästen unter freiem Himmel das Eheversprechen gegeben. Die Braut war durch einen Gang aus verspiegelten Traubögen auf den Altar zugeschritten. In der Location zwischen Bergen und Sanddünen fand nach der Zeremonie auch die Party statt, auf der DJ Coleman für Annika einen Song spielte, den ihr frischgebackener Ehemann extra für sie geschrieben hatte. "Ich fühlte mich von meinen Emotionen übermannt, weil wir uns schon so lange lieben und für immer an diesen Tag zurückdenken werden und dann ist der Tag endlich gekommen. Es war schöner und besonderer als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmte der Bräutigam.

Annika trug an ihrem großen Tag gleich zwei Brautkleider. Vor dem Altar stand sie in einer eng anliegenden Robe der Modelinie Berta mit einer großen Schleppe, einem tiefen Rückenausschnitt und viel Spitze. Später zur Party zog sie dann ein glamouröses Kleid von Oscar de la Renta (✝82) an. DJ Tiësto trug einen schlichten schwarzen Anzug.

Getty Images DJ Tiësto bei einem Konzert in Buenos Aires, März 2019

Getty Images DJ Tiësto in Las Vegas

Getty Images DJ Tiësto bei den Grammys 2015

