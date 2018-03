YouTube-Star Dagi Bee (22) ist nicht nur megabekannt, sondern auch megaerfolgreich! Doch jetzt hat ihr Promistatus der Beauty-Vloggerin etwas ermöglicht, wovon sie vor einigen Jahren nur hätte träumen können! Anfang Januar überraschte der Social-Media-Star seine Fans mit einer Reise nach Las Vegas – doch nicht etwa eine Blitzhochzeit mit ihrem Verlobten Eugen Kazakov, sondern ein krasses Event steckte dahinter!

Vom weltweit gefeierten Star-DJ Tiësto (48) höchstpersönlich wurde Dagi nach Las Vegas eingeladen! Dort feierte der holländische Electronic-Dance-Music-Künstler mit sieben großen Social-Media-Stars seinen 48. Geburtstag. Aber es kommt noch viel besser: "Ich bin im offiziellen Musikvideo von Tiësto zu der neuen Single "On My Way" dabei. Es ist eine megakrasse Ehre für mich gewesen, eingeladen zu werden, weil ich liebe seine Musik. Ich liebe EDM sowieso und dann noch in Las Vegas zu sein, auf seine Geburtstagsparty eingeladen zu werden und dann noch im Musikvideo mitzuspielen ist halt einfach crazy", verrät die Netzmillionärin jetzt in einem YouTube-Video. Auch die erfolgreiche Dagi ist manchmal eben nur ein Fangirl.

Dass selbst eine reiseerfahrene Dagi von dem Trip hellauf begeistert war, hat einen ganz bestimmten Grund: Der Las-Vegas-Ausflug war gespickt mit Luxus! Vom eigenen Limousinenchauffeur über einen bequemen Flug in der Businessclass bis hin zum Aufenthalt in einem 4-Sterne-Hotel mit hauseigenem Casino und Club war alles mit dabei. Für Tiësto-Fan Dagi dürften aber sicher das Meet-and-Greet, die Party mit dem DJ und natürlich der Videodreh die absoluten Highlights gewesen sein. Dieser Trip ist wohl nur schwer zu toppen.

Was Dagi über einer TV-Hochzeit denkt, erfahrt ihr Video:

Noel Vasquez/Getty Images for MHUSA Tiësto bei einem Auftritt in San Francisco 2016

Instagram / dagibee Dagi Bees Outfit für Tiëstos Geburtstagsparty in Las Vegas

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de