Neuer GNTM-Song: Heidi Klum legt heiße Gesangseinlage hin!

Sie stellt ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis! Das Model Heidi Klum (50) sucht in der 19. Staffel ihrer Show Germany's Next Topmodel auch in diesem Jahr wieder ein neues Talent. Dabei gibt es dieses Mal einen besonderen Titelsong, der heute veröffentlicht wird. Den singt die Beauty sogar selber – Heidi bringt ein Cover von "Sunglasses at Night" mit DJ Tiësto (55) raus!

Das verkündet sie unter anderem auf ihrem Instagram-Account. "Hört nicht auf, zu träumen! Und lasst euch von niemandem vorschreiben, was ihr tun könnt und was nicht!", schreibt sie und bedankt sich bei Tiësto, der der Produzent des Songs ist. Außerdem lässt es sich Heidi nicht nehmen, ein Musikvideo aufzunehmen. In dem Schwarz-Weiß-Clip tanzt sie verführerisch und trägt einen dunklen Einteiler und auch die schwarze Sonnenbrille darf nicht fehlen!

Dabei gefällt ihr neuer Song nicht nur den Fans, sondern auch dem ursprünglichen "Sunglasses at Night"-Sänger Corey Hart. "Liebe Heidi – genau wie der Rest der Welt bin auch ich in dich verknallt! Alles Gute zum Release-Tag!", schwärmt der Kanadier zur Freude des Models. "Du bist so süß! Danke, dass ich deinen Song remixen durfte!", erwidert sie mit vielen roten Herz-Emotes.

Anzeige

Getty Images DJ Tiësto

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de