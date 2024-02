Parkinson-Diagnose: Billy Connolly kämpft mit Nebenwirkungen

Wie geht es ihm wirklich? Im Jahr 2013 erhielt Billy Connolly (81) die Diagnose Parkinson. Bei der Krankheit sterben im Körper mit der Zeit Nervenzellen ab. Mit seiner Erkrankung geht der schottische Comedian sehr offen um. Regelmäßig schildert der "Was Männer haben sollten – An Everlasting Piece"-Darsteller, wie die Krankheit seinen Alltag beeinflusst. Nun gibt Billy seinen Fans ein erneutes Gesundheitsupdate!

"Es ist seltsam, krank zu sein. Alle anderen sind okay und du hast diese Sache, die falsch ist… Du tanzt aus der Reihe", erklärt er im Interview mit GB News. Durch seine Parkinson-Diagnose müsse Billy mit diversen körperlichen Problemen leben. "In letzter Zeit habe ich eine Verschlechterung meines Gleichgewichts bemerkt", gibt der Autor preis. Außerdem leide der "Beautiful Joe"-Darsteller unter Gedächtnis- und Sprachproblemen sowie dem Verlust seines Geruchssinns.

In der Dokumentation "Billy Connolly: My Absolute Pleasure" verriet Billy, dass er seine Erkrankung so gut es geht vor seinen Kindern verstecken möchte. "Ich muss auf mein Verhalten achten, damit meine Kinder nicht denken, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin", erzählte er.

Getty Images Billy Connolly, Schauspieler

Getty Images Comedian Billy Connolly, 2015

Getty Images Billy Connolly, Schauspieler

