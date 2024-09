Trotz Krankheit: Billy Connolly verliert seinen Humor nicht

Billy Connolly (81) ist schwer krank – bereits vor elf Jahren erhielt der Komiker die Diagnose Parkinson. Trotz der fortschreitenden Symptome scheint der Schotte die ganze Situation aber mit Humor zu nehmen, wie er nun in einem Interview mit Mirror bewies. Darin sprach er von der "komischen Woche", in der er von seiner Krankheit erfahren habe: "Am Montag bekam ich ein Hörgerät. Am Dienstag bekam ich Tabletten gegen Sodbrennen, die ich ständig nehmen muss. Am Mittwoch erfuhr ich dann, dass ich Prostatakrebs und Parkinson habe."

Auch einige weitere lustige Bemerkungen konnte sich der 81-Jährige nicht verkneifen: Als seine Ärzte ihm die Nachricht überbrachten, habe er laut darüber nachgedacht, ob das eine Folge seiner zahlreichen Auftritte in der Michael Parkinson (✝88)-Talkshow sei. Billy sei der Ernst der Lage bewusst, auf diese Weise habe er aber einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. "Man konfrontiert sich einfach damit und trifft Entscheidungen", betonte er und erzählte, welcher Gedanke ihm dabei geholfen habe: "Glaube nicht, dass du vom Leben schlecht behandelt wirst oder dass du den falschen Strohhalm gezogen hast. Du bist einer von Millionen." Für ihn sei der Tod keine große Sache: "Er ist Nichts. Es ist einfach ein plötzliches Nichts."

In einem Interview mit GB News sprach der "The Last Samurai"-Darsteller über die Folgen seiner Erkrankung. Bezüglich der Prostata erhielt er im Nachhinein zwar Entwarnung, mit der degenerativen Krankheit Parkinson lebt er nun aber schon seit 2013. "In letzter Zeit habe ich eine Verschlechterung meines Gleichgewichts bemerkt", gestand der Autor. Zudem leide der Synchronsprecher unter Gedächtnis- und Sprachproblemen sowie dem Verlust seines Geruchssinns.

Anzeige Anzeige

Getty Images Comedian Billy Connolly in London 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Connolly bei den GQ Men Of The Year Awards 2016 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Billy so humorvoll über seine Krankheit und das Thema Tod spricht? Ich finde es toll, dass er einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Na ja, ich finde das irgendwie befremdlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de