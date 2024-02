Vater mit 80: Für Robert De Niro ist seine Familie "alles"

Das ist für Robert De Niro (80) der absolute Jackpot! Der Schauspieler ist mittlerweile Vater von sieben Kindern und sogar schon mehrfacher Opa. Dabei kam sein jüngster Spross vor nicht einmal einem Jahr auf die Welt! Die Mutter der Kleinen ist die aktuelle Partnerin des Hollywoodstars Tiffany Chen. Offenbar gibt es für den Filmstar auch nichts Schöneres als seine große Familie. Robert kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

"Sie ist so ein niedliches Baby. So süß", schwärmt der zweifache Oscar-Preisträger im Interview mit People über seine jüngste Tochter. "Wenn ich sie ansehe, verschwindet alles andere. Es ist so eine große Freude und Erleichterung, einfach bei ihr zu sein", fügt Robert noch glücklich hinzu. Aber auch der Rest seiner Familie sei total angetan von dem Zuwachs. "Wenn sie alle beisammen sind, ist das alles für mich", erzählt er weiter.

Für sein kleines Nesthäkchen hat Robert auch schon so einige Pläne – Gia soll zweisprachig aufwachsen! "Sie ist Halbchinesin. Ich möchte ihr Chinesisch beibringen und ihr Kinderreime auf Englisch und Chinesisch zeigen", berichtete der 80-Jährige gegenüber Rolling Stone.

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen im Mai 2023

Getty Images Robert De Niro, November 2022

Getty Images Robert De Niro, Cannes 2023

