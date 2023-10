Papa mit 80 Jahren: Wie sehr bringt sich Robert De Niro ein?

Wie ist Robert De Niro (80) eigentlich so als Papa? Der Schauspieler durfte sich vor einigen Monaten noch einmal über Nachwuchs freuen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Tiffany Chen begrüßte er sein siebtes Kind auf der Welt – die kleine Gia. Mit 80 Jahren hat der Hollywoodstar also noch einmal ein Baby zu Hause. Wie macht sich Robert als Neupapa denn so?

Im Interview mit The Guardian spricht der "Goodfellas"-Darsteller offen über seine erneute Rolle als Papa. "Es wird nicht einfacher", gibt Robert zu und ergänzt: "Es ist in Ordnung. Ich meine, ich übernehme nicht die schwere Arbeit. Ich bin da, ich unterstütze meine Freundin. Aber sie macht die Arbeit!" Er genieße dennoch alle Aspekte der Vaterschaft, versichert er.

Kurz nach der Geburt seiner Tochter durfte Robert dann noch seinen 80. Geburtstag feiern. Zu diesem Anlass schmiss der gebürtige New Yorker eine große Party mit zahlreichen Promis, darunter Uma Thurman (53), Paul McCartney (81) und Francis Ford Coppola (84). Und auch Tochter Gia durfte dabei sein, wie Paparazzifotos zeigten.

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Juni 2023

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

MEGA Tiffany Chen und Robert De Niro bei den Filmfestspielen in Cannes

