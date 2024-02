"Kakerlake": So disst Toni Collette ihren Ex am Valentinstag

Toni Collette (51) verteilt keine Liebespfeile am Valentinstag! 19 Jahre lang ging die Schauspielerin mit ihrem Mann Dave Galafassi durchs Leben. Doch im November 2022 machten die beiden ihre Scheidung öffentlich. Zuvor wurden ihm Affärengerüchte nachgesagt. Seither ist die Hollywood-Bekanntheit nicht gut auf ihren Ex zu sprechen. Auch am Valentinstag stellt Toni daher wohl sicher, dass Dave sein Fett wegbekommt!

Auf Instagram macht es nun den Anschein, dass Toni gegen ihren Ex-Mann austeilt. In ihrer Story teilt sie einen Beitrag mit der vielsagenden Überschrift: "Im Zoo kann man eine Kakerlake nach seinem Ex benennen und sie am Valentinstag an ein Tier verfüttern." Dieser Diss dürfte wohl vor allem ihrem einstigen Gatten gelten.

Über ihre Scheidung soll Toni angeblich lange nicht hinweg gekommen sein. "Sie hat sich noch nicht von ihrer Trennung erholt und wird es wahrscheinlich auch nicht so bald tun", berichtete im vergangenen Sommer ein Insider gegenüber Woman's Day. Ob sie das Liebes-Aus inzwischen besser verkraftet hat, ist nicht bekannt.

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

Getty Images Toni Collette und Dave Galafassi im September 2005

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

