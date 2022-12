Nach 19 Jahren: Toni Collette und David lassen sich scheiden

Bei Toni Collette (50) und ihrem Mann Dave Galafassi ist alles aus und vorbei! Vor 19 Jahren gaben sich die Schauspielerin und der Musiker das Jawort. In den darauffolgenden Jahren machten dann ihre beiden Kids ihr Liebesglück komplett. Doch vor Kurzem machten schwerwiegende Gerüchte die Runde: Hat Dave etwa eine Affäre? Es tauchten Fotos auf, die den Schlagzeuger vertraut mit einer fremden Frau zeigten. Jetzt folgte die traurige Gewissheit: Toni und Dave werden von nun an getrennte Wege gehen.

Auf ihrem Instagram-Account gab Toni das Ehe-Aus bekannt: "Mit Anmut und Dankbarkeit geben wir bekannt, dass wir uns scheiden lassen. Wir sind uns in unserer Entscheidung einig und trennen uns mit anhaltendem Respekt und Sorge füreinander." Auch betonte die 50-Jährige, dass ihre Kids Sage und Arlo weiterhin das Wichtigste für die getrennten Eheleuten bleiben werden: "Unsere Kinder sind für uns von größter Bedeutung und wir werden weiterhin als Familie gedeihen, wenn auch in einer anderen Form."

Tonis Fans unterstützen ihren Star: "Du bist unglaublich und hast alles verdient, was du dir wünschst. Ich bin so inspiriert von deiner Kraft und Stärke" oder "Du bist stark. Du wirst das schaffen", hieß es unter anderem in den Kommentaren. Andere geben wiederum Dave Schuld an der gescheiterten Ehe: "Ja, ich würde mich auch von meinem Mann scheiden lassen, wenn er mich betrügen würde. Du verdienst etwas Besseres!"

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

Getty Images Toni Collette und Dave Galafassi im September 2005

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

