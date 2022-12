Nach Scheidungs-News: Toni Collettes Mann knutscht wild rum

Ist Dave Galafassi schon wieder vom Markt? Am Donnerstag hatte die Schauspielerin Toni Collette (50) bekannt gegeben, dass sie sich nach fast 20 Jahren Ehe von dem Musiker scheiden lässt. Zudem betonte die gebürtige Australierin, dass sie nicht erst frisch, sondern schon seit einer Weile getrennt sind. Hat Dave nun etwa schon wieder eine neue Frau an seiner Seite? Er wurde nun zumindest beim Rumknutschen gesichtet!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sich der zweifache Vater mit einer blonden Frau am Strand von Sydney vergnügt. Dabei soll es sich um die 41-jährige Chiropraktikerin namens Shannon Egan handeln. Die beiden machten alles andere als ein Geheimnis aus ihrer Zuneigung füreinander und knutschten eng umschlungen miteinander herum – egal ob am Strand oder im Meer. Ein Insider erzählte dem Blatt zudem, sie seien "total übereinander hergefallen". Ob es sich zwischen den beiden um was Ernstes oder nur einen Flirt handelt, ist nicht bekannt.

Toni dürfte Dave wohl nicht hinterhertrauern. In ihrem gemeinsamen Trennungsstatement auf Instagram hatten die "Hitchcock"-Darstellerin und ihr Verflossener betont, sich in ihrer Entscheidung einig zu sein. Außerdem möchten sie für ihre Tochter Sage und ihren Sohn Arlo weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen: "Unsere Kinder sind für uns von größter Bedeutung und wir werden weiterhin als Familie gedeihen, wenn auch in einer anderen Form."

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

Getty Images Toni Collette und Dave Galafassi im September 2005

Getty Images Toni Collette, Schauspielerin

