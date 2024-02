Opernsänger Alexander Doghmani gewinnt "Das Supertalent"!

Er hat es geschafft! Heute war es endlich so weit: Das große Das Supertalent-Finale stand vor der Tür. In den vergangenen vier Wochen stellten unzählige Kandidaten eine Reihe an Talenten vor, von denen sie meinten, das könne sonst keiner so wie sie. Doch nur zehn Acts haben es ins Finale geschafft und nur einer konnte das anwesende Publikum von sich überzeugen: Opernsänger Alexander Doghmani ist das Supertalent 2024!

Nicht nur die diesjährige Jury, bestehend aus Dieter Bohlen (70), Anna Ermakova (23), Ekaterina Leonova (36) und Bruce Darnell (66), war von der Leistung des Gesangstalents begeistert: Das Publikum fand, Alexander war von allen zehn Finalisten am besten und verdiente es, sich nun über ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel "Das Supertalent 2024" zu freuen! Dass der 17-Jährige gewonnen hat, scheint auch den Leuten vor den Fernsehbildschirmen zu gefallen. "Und dieses Mal sogar absolut verdient", schreibt ein Zuschauer auf X.

Wie in den vergangenen Jahren gab es auch in der 16. Staffel äußerst skurrile und kuriose Auftritte. So trat am ersten Abend die Australierin Beatrice McQueef auf die Bühne, um ein Flötenspiel der besonderen Art vorzustellen. Statt mit ihrem Mund spielte sie das Instrument mit ihrer Vagina! Diese Performance sorgte bundesweit für Entsetzen. Konsequenzen zog der Flöten-Skandal allerdings nicht nach sich.

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

RTL Victoria Swarovski, das neue Supertalent Alexander Doghmani und Knossi

Das Supertalent, RTL Beatrice McQueef bei "Das Supertalent" 2024

