"Percy Jackson"-Serie bekommt zweite Staffel: Darum geht es!

Die Geschichte geht weiter. Nach den Misserfolgen der "Percy Jackson"-Filme hat Disney dem Projekt mit einer neuen Serie eine weitere Chance gegeben. Mit Erfolg: Die erste Staffel soll bisher bereits mehr als 110 Millionen Stunden gestreamt worden sein. Jetzt hat der Film-Gigant den Produzenten der Erfolgsserie endlich grünes Licht gegeben – es wird eine zweite Staffel geben! Und die ersten Details zur Fortsetzung sind bereits bekannt!

Die zweite Staffel wird sich weiterhin an den Ereignissen der erfolgreichen Buchreihe orientieren, somit wird "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen" wohl als Vorbild dienen. Das deutet auch Autor Rick Riordan (59) auf Instagram an: "Lichtet die Anker. Hisst das Großsegel, alle Mann an Deck, Halbgötter! Wir nehmen Kurs auf das Meer der Ungeheuer." Für den Protagonisten Percy, gespielt von Walker Scobell, geht es also zu Schiff, um das "Camp Half-Blood" vor neuen Bedrohungen zu beschützen.

Eine Änderung steht jedoch traurigerweise jetzt schon fest: Der Schauspieler Lance Reddick, auch bekannt aus der erfolgreichen John Wick-Reihe, verstarb im vergangenen Frühling an einer Herzerkrankung. Die Rolle des Zeus wird also für die zweite Staffel neu besetzt werden müssen.

Netflix / Monica Schipper Walker Scobell, Schauspieler

Getty Images Autor Rick Riordan und der Cast seiner Serie "Percy Jackson"

Getty Images Lance Reddick, Schauspieler

