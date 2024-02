Doch nicht Eton: Steht Prinz George ein Schulwechsel bevor?

Haben sie etwa die falsche Entscheidung getroffen? Ihr Nachwuchs ist der ganze Stolz von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42). George (10), Charlotte (8) und Louis (5) sollen bestmöglich gefördert werden – dazu gehört natürlich auch die schulische Bildung. Der kleine Thronfolger George soll das Internat Eton besuchen, wie vor ihm sein Vater und sein Onkel. Die Wahl der Schule sorgte jedoch für Konflikte in der Familie. Muss George nun doch nicht ins Internat?

Besonders Kate war angeblich nicht einverstanden mit der Entscheidung. "Kate ist der Meinung, dass es ihre Bemühungen um eine Modernisierung der Monarchie untergräbt, wenn sie ihn in eine so spießige Einrichtung für Oberschichtler schickt", will ein Insider wissen. Laut Daily Mail könnte sie sich jetzt durchgesetzt haben: Die Dreifach-Eltern haben wohl weitere Schulen besichtigt. Zu den Favoriten soll aktuell die St. Edward's School in Oxford gehören.

Die Eliteschule bietet ein umfangreiches Lehrprogramm an – die Schüler können sich neben Mathe und Fremdsprachen auch in Drehbuchschreiben und Bienenzucht üben. Das hat natürlich seinen Preis. Ein Schuljahr koste dort zwischen 26.000 und 53.000 Euro. Zu den Alumni der Schule gehört unter anderem die Schauspielerin Florence Pugh (28).

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz George, Prinz Louis und Kate beim Gottesdienst, 2023

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Getty Images Florence Pugh auf der Premiere von "Oppenheimer"

