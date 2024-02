Er wurde Weltmeister: Ex-Fußballer Andreas Brehme ist tot

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Als erfolgreicher Fußballspieler konnte sich Andreas Brehme (63) international einen Namen machen. Unter anderem spielte er für Vereine wie den FC Bayern München, Real Saragossa oder Inter Mailand. Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählt die gewonnene Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1990 in Italien mit der Deutschen Nationalmannschaft. Doch nun gibt es traurige Nachrichten. Andreas ist mit nur 63 Jahren überraschend verstorben!

Wie Bild berichtet, soll der ehemalige Fußballer in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Herzstillstand erlitten haben. Andreas soll so schnell wie möglich in eine Klinik in der Nähe seiner Wohnung in München eingeliefert worden sein – jede medizinische Hilfe sei jedoch zu spät für ihn gekommen. Die Angehörigen meldeten sich bisher noch nicht öffentlich zu seinem Tod.

Andreas hinterlässt neben seiner langjährigen Lebensgefährtin Susanne Schaefer auch seine zwei erwachsenen Söhne namens Ricardo und Alessio Brehme. Die Kinder stammen aus seiner 23-jährigen Ehe mit Pilar Brehme.

Getty Images Andreas Brehme, Fußballweltmeister

Getty Images Andreas Brehme im Jahr 1990

Getty Images Andreas Brehme im Juni 1986

