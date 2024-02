"Legende": Fußballwelt trauert um Weltmeister Andreas Brehme

Andreas Brehme hinterlässt eine große Lücke. Heute wurde bekannt, dass der ehemalige Fußballspieler im Alter von nur 63 Jahren überraschend an einem Herzstillstand gestorben ist. Während seiner Karriere war der Verteidiger für zahlreiche Top-Mannschaften wie den FC Bayern München oder Inter Mailand aufgelaufen – sein größtes Vermächtnis ist jedoch der Treffer im WM-Finale 1990, der Deutschland zum Weltmeister gemacht hatte. Die ganze Fußballwelt trauert um Andi.

"Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. [...] Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen", schreibt der Rekordmeister auf X. Auch die Vereine aus Nürnberg, Hamburg, Mönchengladbach, Frankfurt, Dortmund und sein Ex-Klub Inter Mailand sind in tiefer Trauer: "Ein großartiger Spieler. Ciao, ewige Legende." Das italienische Team wird heute Abend zu Andis Ehren in der Champions League mit Trauerflor auflaufen.

Auch die größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs erweisen Andreas die letzte Ehre. Oliver Kahn (54), Uli Hoeneß (72), Bastian Schweinsteiger (39) und viele andere teilen Abschiedsworte. "Brehme wurde bei der WM in Italien eins meiner Idole. [...] Andy Brehme war ein früher, moderner Außenverteidiger, der auf der rechten wie auf der linken Seite spielte. Dadurch war er prägend auch für meine Karriere", schreibt Philipp Lahm (40). "Andy war ein wunderbarer Mensch. [...] Er wird mir fehlen", trauert Joachim Löw (64).

Getty Images Andreas Brehme, Fußballweltmeister

Getty Images Andreas Brehme, WM-Held von 1990

Getty Images Philipp Lahm, Weltmeister von 2014

