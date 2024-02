Haus abgebrannt: Cocoa Browns Freunde wollen Geld sammeln

Sie kann sich auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen. Cocoa Brown, die bürgerlich den Namen Farah Brown trägt, ist eine bekannte US-amerikanische Schauspielerin. Für die "For Better or Worse"-Darstellerin und ihren Sohn kam es am vergangenen Sonntag zu einem echten Schreckensmoment: Das gesamte Anwesen der Komikerin brannte und sie musste das Haus umgehend verlassen. Cocoas Freunde starten jetzt eine Spendenaktion.

TMZ berichtet, dass Angehörige und Fans der 51-Jährigen auf der Plattform GoFundMe eine Kampagne gestartet haben, um sie in dieser Zeit finanziell zu unterstützen. Ziel sei es, 50.000 Dollar für Cocoa und ihren Sohn Phoenix zu sammeln. "Cocoa Brown hat mit ihrem Talent und ihrem Humor unzählige Menschen zum Lachen und zum Strahlen gebracht. Jetzt sind wir an der Reihe, uns um sie zu scharen und ihr in der Zeit der Not unsere Unterstützung zu zeigen", lautete der Aufruf auf der Webseite.

Laut der Boulevardzeitung soll eine brennende Kerze der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Cocoa glaubt, dass einige Klamotten durch die Kerze Feuer fingen und es so zum Brand im gesamten Haus kam. Cocoa soll mit Phoenix und ihren Haustieren umgehend geflohen sein, und außer einigen Klamotten habe sie nichts zurückgelassen.

Getty Images Cocoa Brown, April 2023

Getty Images Cocoa Brown mit ihrem Sohn Phoenix, Mai 2023

Getty Images Cocoa Brown auf einer Gala, Oktober 2019

