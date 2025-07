Dankbar: Ralf Schumacher äußert sich zu Bruder Michael

Ralf Schumacher (50) hat sich in einem Gespräch mit der Bild zu seinem Bruder Michael Schumacher (56) geäußert und dabei berührende Worte gefunden. Der ehemalige Formel-1-Fahrer betonte die enge Verbundenheit, die die beiden Brüder von klein auf geteilt haben. "Wir hatten unglaublich viel Glück, das tun zu dürfen, was wir lieben: Rennen fahren", erzählte Ralf über ihre gemeinsame Leidenschaft. Seit Michaels schwerem Skiunfall im Jahr 2013, nach dem er fernab der Öffentlichkeit um seine Genesung kämpft, sind die Erinnerungen umso kostbarer geworden.

In dem Interview sprach Ralf offen über die prägende Rolle, die sein Bruder in seinem Leben gespielt hat. Er machte keinen Hehl daraus, dass Michaels Karriere den Weg für seine eigene geebnet hat: "Michael war erfolgreicher, klar. Aber ich verdanke ihm vieles." Besonders die gemeinsame Kindheit, die die Brüder oft auf der Kartbahn verbracht haben, und die intensiven Trainingseinheiten haben Ralf nachhaltig beeinflusst. Diese Erlebnisse hätten ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute ist.

Michael gehört zu den größten Legenden in der Geschichte des Motorsports, und auch sein Bruder Ralf konnte beachtliche Erfolge im Rennsport verbuchen. Die Geschwister hatten jedoch immer auch eine private Verbindung, die über den Sport hinausging. Die beiden wuchsen im rheinländischen Kerpen auf, einer Stadt, die sie durch ihre Liebe zum Kartsport bekannt gemacht haben. Heute sind sie eher für die gemeinsamen Erinnerungen und das Band, das sie auch in schwierigen Zeiten verbindet, in den Gedanken der Menschen präsent.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ralf und Michael Schumacher

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, März 2001

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, Juni 2003