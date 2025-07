Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in neuem Film vereint

Jennifer Lawrence (34) und Robert Pattinson (39), beides Stars, die durch die Buchverfilmungen Die Tribute von Panem und Twilight weltberühmt wurden, stehen erstmals gemeinsam vor der Kamera. Mit dem Psycho-Drama "Die, My Love" kehren sie in völlig neuen Rollen auf die Leinwand zurück. In der düsteren Geschichte spielt Jennifer eine junge Mutter, die in der amerikanischen Provinz lebt und nach der Geburt ihres Sohnes zunehmend den Bezug zur Realität verliert. Schon jetzt hat der Film unter der Regie von Lynne Ramsay, bekannt für Werke wie "We Need to Talk About Kevin", für Furore gesorgt. Die deutsche Kinopremiere ist für den 13. November 2025 angekündigt, nur wenige Tage nach dem US-Start.

Die Filmfestspiele von Cannes im Mai dienten als Plattform für die Premiere des von Mubi vertriebenen Films. Lynne bezeichnete ihr Werk als eine Untersuchung der Liebe in all ihrer Komplexität, mit einem Mix aus Erdung, Menschlichkeit und unterschwelligem Humor. "Dieser Film ist für alle, die jemals in einer Beziehung waren", erklärte sie, wie Moviepilot berichtet. Erste Ausschnitte deuten auf eine intensive Darstellung der Hauptdarsteller hin. Fans können sich auf einen kühnen Film freuen, der sich tief in die Psyche seiner Figuren vorwagt und dabei Themen wie Mordfantasien und tierische Begierden anspricht. Das Timing der Veröffentlichung rund um die Award-Saison könnte zudem auf große Oscar-Ambitionen hindeuten.

Jennifer und Robert, die sich beruflich und privat zunehmend aus der Welt der Blockbuster zurückgezogen haben, sind bekannt für ihre Vorliebe für anspruchsvolle Drehbuchprojekte. Während Jennifer durch ihren eigenen Produktionsansatz mit ihrer Firma auf sich aufmerksam macht, hat Robert zuletzt in eher unabhängigen Filmen wie "Good Time" und "Der Leuchtturm" brilliert. Beide Schauspieler legen großen Wert darauf, sich persönlich mit den Charakteren, die sie verkörpern, zu verbinden – ein Ansatz, der bei "Die, My Love" sicherlich zur Geltung kommt. Es bleibt spannend, wie ihre Chemie auf der Leinwand das Publikum in den Bann ziehen wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Lawrence und Robert Pattinson

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes

