Zu künstlich? "Ex on the Beach"-Martas Ärztin äußert sich

Nach der Reunion der Reality-TV-Show Ex on the Beach sah sich Marta Dobrowolska einem wahren Shitstorm ausgesetzt. Die Fans der Sendung waren schockiert über das veränderte Aussehen des beliebten Stars und teilten ihren Unmut vor allem auf Social Media mit. Viele vermissten den natürlichen Look, den Marta während der Dreharbeiten gehabt hatte. Nun meldet sich die Ästhetik-Spezialistin zu Wort, bei der Marta eine Schönheitsbehandlung vornehmen ließ, und klärt auf: Es handelte sich lediglich um eine Botox-Behandlung zur Glättung von Falten.

Laut der Ästhetik-Spezialistin der Praxis Botoxbond habe Marta tiefe Falten auf der Stirn, den Augen, der Zornesfalte und den sogenannten Bunny Lines gehabt, die durch die Behandlung gemildert wurden. "Kein Volumen, keine Filler, keine Hyaluronsäure", betonte sie auf Instagram, um falsche Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Sie erklärte außerdem, dass Botox lediglich die Muskeln entspanne, die für Falten verantwortlich seien. "Das Botox macht kein Volumen, 'puffy', sondern entspannt die Muskeln", appellierte sie und rief dazu auf, bei der Kritik an Marta nicht zu weit zu gehen: "Hinter jedem Gesicht steckt auch ein Mensch. Mit echten Gefühlen."

Marta, die während ihrer Teilnahme an "Ex on the Beach" mit ihrem natürlichen Look einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, erntete nun unerwartet viel Kritik. "Ihr schönes Lächeln kommt nicht mehr so raus, weil ihre Augen auch nicht mehr mitlächeln" oder "Was bitte ist mit Martas Gesicht passiert? Sie sieht komplett anders aus als beim Dreh", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare im Netz.

Instagram / botoxbond_hamburg Ästhetik-Spezialistin Tiana Bonda und Marta Dobrowolska, Mai 2025

Instagram / botoxbond_hamburg Ästhetik-Spezialistin Tiana Bonda und Marta Dobrowolska, Juni 2025

RTL / Frank Fastner Marta Dobrowolska, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

