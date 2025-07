"Die Bachelors"-Martin küsst diesmal bei keinem Einzeldate

In der fünften Folge von Die Bachelors überrascht Martin Braun mit einer ungewohnten Zurückhaltung bei den Einzeldates. Weder Michelle noch Linda bekommen vom Rosenkavalier einen Kuss – obwohl dies in der Vergangenheit bei anderen Dates schon der Fall war. Michelle zeigt sich nach ihrem Treffen irritiert und fragt sich im Einzelinterview, ob Martin sie möglicherweise nur auf freundschaftlicher Ebene sieht: "Ich weiß nicht, ob das für ihn eher so freundschaftlich ist." Linda punktet beim Rosenkavalier mit ihrer humorvollen und flirtenden Art, auch wenn es bei ihrem Date ebenfalls nicht zum Kuss kam.

Doch ein Moment der Zweisamkeit mit Clara bringt die gewohnte Romantik zurück: Bei einem Gespräch im Rahmen eines Gruppendates nutzt Martin die Gelegenheit und küsst sie heimlich. Der 35-Jährige zeigt sich nach dem unbemerkten Kuss mit Clara erneut begeistert und betont, dass er sich bei ihr besonders vertraut fühle: "Es war sehr schön, es hat sich wieder sehr vertraut angefühlt." Die Atmosphäre scheint komplizierter zu werden – die Kandidatinnen Michelle (53) und Linda müssen sich mit ihren bisherigen Dates ohne große Romantik zufriedengeben, während Clara anscheinend schon einen Schritt weiter ist.

Martin bleibt auf seiner Suche nach der großen Liebe seinem Stil treu und überlässt nichts dem Zufall. Im Interview mit Promiflash verriet der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann zuletzt, dass das Küssen in der Kennenlernphase einen ganz besonderen Stellenwert für ihn habe. "Mir ist das sehr wichtig, herauszufinden, ob da ein Knistern oder ein Vibe zwischen uns ist, und das merke ich eben sehr schnell beim Küssen", erklärte der Bachelor. Es helfe ihm dabei, die Verbindung zu den Kandidatinnen besser einzuschätzen.

Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Michelle, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

