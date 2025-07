"Hochzeit auf den ersten Blick"-Desiree feiert die Scheidung

Desiree, bekannt aus der elften Staffel der Realityshow Hochzeit auf den ersten Blick, hat in den sozialen Medien ein ganz besonderes Ereignis gefeiert: ihre Scheidung von Marco. Die beiden hatten sich in der Show das Jawort gegeben, doch die Beziehung hielt nicht lange. Nun, ein Jahr, vier Wochen und fünf Tage nach der Eheschließung, ist die Scheidung offiziell. Auf Instagram teilte Desiree den bedeutenden Moment mit ihren Followern und ließ sie raten, was es zu feiern gibt, bevor sie ein Foto vom Amtsgericht und eines von einer Champagnerflasche postete.

Unter den Bildern machte Desiree unmissverständlich klar, worum es geht: "Heute gibt es den Hochzeits-Champagner zur Feier der Scheidung." Die Reality-TV-Teilnehmerin wollte den Tag offensichtlich mit Humor nehmen und scheint die Trennung inzwischen gut zu verkraften. Während die Ehe mit Marco im Fernsehen geschlossen wurde, nahm sie hinter den Kulissen und schon kurz nach der Ausstrahlung ein schnelles Ende. Desiree betonte im Netz, dass sie diesen neuen Lebensabschnitt selbstbewusst begrüßt.

Desiree und Marco waren nicht das erste Paar, bei dem das Konzept der Show nicht funktionierte. Bereits während der Flitterwochen innerhalb der Show hatte es erste Anzeichen für eine schwierige Beziehung gegeben. Die anfänglichen Differenzen wuchsen schnell zu unüberwindbaren Hindernissen und Marco zog sich nach dem Finale und der Trennung zurück. Für Desiree dürfte der offizielle Abschluss nun eine Gelegenheit sein, die Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen.

Instagram / desiree_hadeb Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick", Dezember 2024

Instagram / desiree_hadeb Marco und Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Joyn / Christoph Assmann Marco und Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024