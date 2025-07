Trailer und Datum: So düster wird zweite "Wednesday"-Staffel

Fans der Serie Wednesday können aufatmen, denn das lange Warten hat ein Ende: Ab dem 6. August 2025 kehrt Jenna Ortega (22) in ihrer Rolle als Wednesday Addams in der zweiten Staffel zurück auf die Bildschirme. Die Fantasy-Horror-Serie von Netflix wird diesmal in zwei Teilen ausgestrahlt, wobei der zweite Teil ab dem 3. September verfügbar sein wird. Im neuen YouTube-Trailer ist zu sehen, dass Wednesday erneut an die Nevermore Academy zurückkehrt, wo sie nicht nur neue Lehrkräfte und Mitschüler, sondern auch ein gefährliches Mysterium erwarten. Besonders brisant: Wednesday hat Visionen vom drohenden Tod ihrer Mitbewohnerin Enid Sinclair, gespielt von Emma Myers (23), und setzt alles daran, diesen zu verhindern.

Neben altbekannten Charakteren wie Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones, 55), Gomez Addams (Luis Guzmán, 68) und Enid dürfen sich die Fans auf einige spannende neue Figuren freuen. So übernimmt Steve Buscemi (67) die Rolle des neuen Schulleiters Barry Dort, während Lady Gaga (39) als mysteriöse Lehrerin Rosaline Rotwood erscheint. Auch Christopher Lloyd (86), der in den 90ern Onkel Fester spielte, ist dabei – diesmal jedoch als Professor Orloff. Die Handlung verspricht, sich noch stärker mit der Familie Addams und ihren düsteren Geheimnissen zu beschäftigen, während die Serie weiterhin mit Edgar-Allan-Poe-Referenzen punktet.

Bereits in der ersten Staffel wurde deutlich, dass die Beziehungen innerhalb der Addams-Familie nicht immer harmonisch sind, besonders die zwischen Wednesday und ihrer Mutter Morticia. Laut den Showrunnern soll diese Dynamik in der zweiten Staffel noch tiefgreifender beleuchtet werden. Der Fokus liegt jedoch weiterhin auf Wednesday, die versucht, nicht nur die Wahrheit hinter den düsteren Ereignissen aufzudecken, sondern auch ihre Beziehungen zu Familie und Freunden zu vertiefen. Abgerundet wird das Ganze mit neuen Highlights: Ein Tanz von Gomez Addams sowie ein spannender Schwertkampf versprechen unvergessliche Momente in der neuen Staffel. Die Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Überraschungen das schauerliche Schuljahr bereithält.

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Jonathan Hession / Netflix Emma Myers als Enid Sinclair und Jenna Ortega als Wednesday, "Wednesday" Staffel 2

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"