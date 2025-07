Unpassend? Davina Geiss im sexy Netzkleid neben Papa Robert

Davina Shakira Geiss sorgt derzeit für Aufregung. Gemeinsam mit ihrem Vater Robert Geiss (61) posierte die 22-Jährige in einem aufsehenerregenden schwarzen Netzkleid vor der Kamera, das von der hauseigenen Modemarke "Roberto Geissini" stammt. Unter dem transparenten Kleid aus der aktuellen Kollektion trägt Davina einen schwarzen Slip, während die Brüste vom Kleid verdeckt bleiben. Das Bild teilte Robert stolz auf Instagram und schrieb dazu: "Was für ein wunderschöner Tag mit meiner Tochter in ihrem wunderschönen 'Roberto Geissini'-Outfit. Wie findet ihr es?" Doch nicht alle seine Follower waren begeistert.

In den Kommentaren entbrannte schnell eine Diskussion über den Look des TV-Stars. Zwar erhielt Davina viele Komplimente für ihr Styling, einige Fans äußerten jedoch auch Bedenken darüber, dass das Outfit für einen gemeinsamen Ausflug mit dem Vater als unpassend empfunden wird. "Sieht wirklich hübsch aus, aber unangebracht für ein Date mit dem Vaddi", schrieb ein User. Andere merkten an, dass sie es als Vater unangenehm fänden, ihre Tochter so bekleidet zu sehen. Davina selbst ließ die Kritik offenbar kalt: Parallel teilte sie auf ihrem eigenen Account weitere Aufnahmen in dem neuen Dress.

Die Familie Geiss ist bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil und polarisierende Auftritte in der Öffentlichkeit. Mit der Show Die Geissens wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Trotz häufiger Kritik an ihrem Auftreten und Lifestyle zeigt sich insbesondere Davina immer wieder selbstbewusst und unbeeindruckt von negativen Kommentaren. Sie nutzt ihren Social-Media-Auftritt nicht nur für persönliche Updates, sondern auch für die Promotion der familiären Modemarke. Ihr Auftreten beweist: Sie steht zu ihrem Stil, ganz gleich, was andere darüber denken.

Instagram / robertgeiss_1964 Davina Geiss und Robert Geiss im Juli 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Realitystar