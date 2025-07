Wie Darya Strelnikova nach Beziehungshölle durchstartete

Die ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel Darya Strelnikova (32) hat in einem emotionalen Social-Media-Post Einblicke in eine schwierige Phase ihres Lebens gegeben. Die Reality-TV-Darstellerin, die heute glücklich mit Fabio Knez verlobt ist, reflektierte über eine vergangene toxische Beziehung. Im Rahmen des TikTok-Trends "What do you mean, he drained the life out of you?" (zu Deutsch: "Was meinst du damit, dass er dir das Leben ausgesaugt hat?") teilte sie Vorher-Nachher-Bilder, die den Unterschied ihrer Ausstrahlung vor und nach der Beziehung aufzeigen sollen. Besonders dramatisch beschrieb Darya ihren 30. Geburtstag im Jahr 2022, an dem ihr damaliger Partner die Feier komplett an sich gerissen und emotional ruiniert hatte. Dieser Tag habe für sie jedoch den Wendepunkt hin zu einem neuen Lebensabschnitt markiert.

Nach Jahren in einer destruktiven Partnerschaft offenbart Darya, die nun in Dubai lebt, weitere Details darüber, wie diese Zeit sie mental, emotional und physisch erschöpft hat. Die TV-Beauty beendete im Jahr 2020 eine frühere langjährige Beziehung und geriet danach an einen Partner geraten, der jedoch manipulative und verletzende Verhaltensweisen an den Tag legte: "Ich war in einer Beziehung, die mich mental, emotional und körperlich fertiggemacht hat. Narzisstisch. Manipulativ. Still zerstörerisch." Rückblickend sei die Erfahrung eine wichtige Lektion gewesen, die ihr zeigte, wie wichtig eine respektvolle, gesunde Partnerschaft ist. Unterstützt von engen Freunden fand sie den Mut, sich von dieser belastenden Situation zu lösen und ihr Leben neu zu ordnen. Heute blickt sie mit Dankbarkeit und Optimismus auf diesen großen persönlichen Schritt zurück, wie sie via Instagram betonte.

Daryas Geschichte zeigt, wie weit sie seitdem gekommen ist. Die einst leidvolle Erfahrung steht in starkem Kontrast zu ihrem heutigen Leben mit Fabio. Das Paar, das seit einigen Monaten verlobt ist, genießt eine stabile und von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung, wie sie betonte. Ihre Verlobung symbolisiert diesen Neuanfang. Bescheidenheit und Liebe prägten den Moment, als Fabio um ihre Hand anhielt – nicht mit übertriebenem Pomp, sondern im privaten Rahmen bei einer intimen Feier, die für Darya perfekt war. Nun scheint sie in ihrer Beziehung genau das gefunden zu haben, was sie sich immer erhofft hat: Liebe, die sie so akzeptiert, wie sie ist.

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

