Bestätigt: Can Kaplan steigt für Fame Fighting in den Ring

Can Kaplan wird am 18. Oktober 2025 erneut in den Fame Fighting-Ring steigen. Der offizielle Instagram-Account des Wettkampfs bestätigt jetzt, dass der Unternehmer im Cruisergewicht antreten wird. Veranstaltungsort wird seine Heimatstadt Essen sein, wo er schon 2023 beim ersten Fame-Fighting-Event für Aufsehen sorgte. Besonders spannend: Der Gegner von Can wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch die Veranstalter versprechen einen Kampf, der "legendär" werden soll. "Dieses Jahr ist er noch stärker und kämpft um den Titel", heißt es weiter in der Ankündigung.

Cans Teilnahme an Fame Fighting wird mit Spannung erwartet. 2023 lieferte sich die Kampf der Realitystars-Bekanntheit eine spektakuläre Auseinandersetzung mit Gigi Birofio (26) – der Realitystar hatte zuvor Cans Ex-Freundin Walentina Doronina (25) im Sommerhaus der Stars angegriffen. Der Kampf endete für Gigi mit einem K. o. und für Can mit dem glorreichen Sieg. Für das diesjährige Turnier hat sich Can öffentlich gewünscht, gegen Serkan Yavuz (32) in den Ring zu steigen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist bislang jedoch noch unklar.

Serkan steht aktuell durch das Liebes-Aus mit seiner Frau Samira Yavuz (31) und seine Untreue im Fokus der Öffentlichkeit. Can, der selbst im TV von Walentina betrogen wurde, nahm die Affäre als Anlass, um Serkan herauszufordern. "Das ist eine offizielle Kampfherausforderung an dich, Serkan. Lass uns kämpfen. Stell dich deinen Taten und sei einmal ein richtiger Mann", erklärte er bereits im Frühjahr auf Instagram.

RTL II Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Getty Images Serkan Yavuz, Realitystar

