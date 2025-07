Sensation: Steffen Henssler bekommt gleich drei neue Formate

Steffen Henssler (52) darf sich auf einen ereignisreichen Herbst bei VOX freuen: Der TV-Koch bekommt gleich drei neue Formate und erweitert so sein erfolgreiches "Henssler-Universum". Bekannt aus der Kult-Sendung Grill den Henssler wird der Hamburger damit zur festen Größe des Senders. Mit Formaten wie "Europa grillt den Henssler", einer Reiseshow mit Johann Lafer (67) und einer Mischung aus Koch- und Quizshow sorgt er für einen echten "Henssler-Herbst".

Eines der Highlights ist "Europa grillt den Henssler". In diesem Format tritt der TV-Koch gegen Vertreter europäischer Länder an, unterstützt von Traditionsköchen und prominenten Paten. Auch das Reiseformat mit Johann Lafer verspricht Spannung. Gemeinsam durchstreifen die beiden Köche Norditalien, um die perfekte Pizza zu finden und an der Pizza-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die Show "Hensslers Dreamteam" hingegen bietet eine spannende Kombination aus Quizfragen und Kochduellen. Teams aus prominenten Köchen kämpfen hier um wertvolle Zeit für das große Finale.

Für Steffen-Fans, die trotzdem immer noch nicht genug von dem TV-Koch bekommen können, gibt es gute Nachrichten. Denn neben seinem Engagement bei VOX steht der Gastronom in diesem Jahr auch für Sat.1 vor der Kamera. Erstmalig ist er Teil des Juroren-Teams der beliebten Kochsendung The Taste. Gemeinsam mit den Stamm-Coaches Tim Raue und Alexander Herrmann sowie der erfolgreichen Sterneköchin Elif Öskan wird er in der kommenden Staffel nach dem perfekten Löffel suchen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Steffen Henssler im November 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige Anzeige

Joyn /Benedikt Müller Die "The Taste"-Jury 2025