Netflix-Show mit Liam Payne: So geht es Cheryl Tweedy damit

Letzte Woche wurde auf Netflix die Talentshow "Building The Band" veröffentlicht, das letzte TV-Projekt von Liam Payne (✝31) vor seinem tragischen Tod im Oktober 2024. Für Cheryl Tweedy (42), die ehemalige Partnerin des One Direction-Stars und Mutter seines achtjährigen Sohnes Bear, war die Premiere des Formats, in dem Liam als Gastjuror mitwirkte, emotional herausfordernd. Laut einem Insider, der sich gegenüber Mirrror äußerte, zerreißt es der Sängerin das Herz, da die Ausstrahlung noch einmal verdeutlicht, wie groß der Verlust von Liam für sie und ihren Sohn ist.

Die Sendung, bei der Liam als Gastjuror mitwirkte, zeigt ihn in einer inspirierenden Rolle, während er Nachwuchstalente unterstützt. Mit dabei sind auch AJ McLean (47), Nicole Scherzinger (47) und Kelly Rowland (44). Besonders bewegend ist, dass Liam die Aufnahmen nur zwei Monate vor seinem tragischen Fall in Argentinien beendete. Moderiert wird sie von AJ McLean von den Backstreet Boys, der im ersten Abschnitt des Programms rührende Worte für Liam fand: "Wir widmen diese Serie Liam und seiner Familie."



Für Cheryl steht nun im Mittelpunkt, wie sie Sohn Bear helfen kann, mit dem Verlust umzugehen. Laut einer Quelle möchte sie ihm zeigen, dass man nach solch einem Schicksalsschlag stark sein kann und dass das Leben weitergeht. Die beiden Musiker waren von 2016 bis 2018 ein Paar. In einem früheren Statement nannte Cheryl die Trauer über Liams Tod "erschütternd" und beschrieb ihn nicht nur als Künstler, sondern vor allem als engagierten Vater. Nun arbeitet sie weiter an ihrer TV-Karriere, um auch Bear ein starkes Vorbild zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Cheryl Cole, Brit Awards 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheryl Cole bei Liam Paynes Beerdigung im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cherylofficia Popstar Liam Payne und sein Sohn Bear