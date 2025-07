Tammy Hembrows Fans hoffen auf Comeback mit Ex-Partner Reece

Tammy Hembrow (31) hat ihre Fans mit einem überraschenden Trend-Video auf TikTok zum Schmunzeln gebracht, in dem sie ihrem Ex-Verlobten Reece Hawkins einen unerwarteten Anruf macht. In dem Clip, der schnell viral ging, ruft die Influencerin Reece an, um ihm schlicht "Gute Nacht" zu wünschen. Die Reaktion des Netz-Stars war jedoch weniger herzlich. "Wie meinst du das?", fragte er. Auf Tammys Frage, warum sie ihm kein Gute Nacht sagen dürfe, antwortete Reece schließlich knapp, bevor er den Anruf mit den Worten "Ja, alles klar, Verliererin" beendete. Tammy lachte herzhaft über die Antwort, was den Moment für ihre Follower noch amüsanter machte.

Die Fans konnten sich in der Kommentarspalte kaum zurückhalten und spekulierten wild über ein mögliches Liebes-Comeback der beiden. Seit ihrer Trennung im Jahr 2018, die nach einer langjährigen Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern folgte, hoffen viele Anhänger des Ex-Paares auf ein Happy End. "Tammy und Reece: Kommt wieder zusammen", schrieb ein Nutzer, während ein anderer gar von einer potenziellen "Internet-Sensation" sprach, sollte die alte Romanze neu aufleben.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Tammy mit ihrer Trennung von Matt Zukowski für Schlagzeilen. Der Reality-TV-Star gab damals auf Instagram bekannt: "Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass Tammy und ich uns dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen." Matt bat darum, ihm und der Fitness-Influencerin in dieser schwierigen Phase etwas Privatsphäre zu gönnen und betonte, die gemeinsame Zeit werde immer in Ehren gehalten. Mitten der Gerüchte hatte Matt schon das gemeinsame Haus verlassen und war zurück nach Melbourne gezogen.

Collage: Instagram / tammyhembrow, Instagram / reece_hawkins_ Collage: Tammy Hembrow und Reece Hawkins

Instagram / reece_hawkins_ Reece Hawkins mit seinem Sohn Wolf und seiner Tochter Saskia

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matt Zukowski, Februar 2025