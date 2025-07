Seltener Anblick: Robbie Williams teilt Bilder seiner Kinder

Robbie Williams (51) hat ein bewegendes Kapitel seines Lebens mit seinen Fans geteilt. Während eines Konzerts seiner aktuellen "Britpop"-Tour im Happel-Stadion in Wien zeigte der Sänger erstmals Schnappschüsse seiner vier Kinder auf einer gigantischen Leinwand. Das zeigen Fotos, die unter anderem Oe24 vorliegen. Zu sehen sind seine Tochter Coco, sein Sohn Charlie, seine älteste Tochter Teddy und der jüngste Spross der Familie, Beau. Zu den Bildern lief ein Cover des Klassikers "My Way", das für zusätzliche Emotionen sorgte. Auch Robbies Frau Ayda Field (46) wurde gezeigt. Ein ehrlicher Moment, in dem Robbie gesteht: "Sie hat mir das Leben gerettet."

Neben diesem sehr privaten Einblick bot der 51-Jährige eine spektakuläre Show, die keine Wünsche offenließ. Ob mit Bungee-Sprung im Astronautenkostüm, Songs wie "Rocket" und "Angels" oder Überraschungsmomenten wie einem Falco-Cover – die 55.000 Fans wurden bestens unterhalten. Die Verbindung zu seinem Publikum stand im Fokus, mit einem bewegenden Update über die gesundheitlichen Probleme seiner Eltern und einer Liebeserklärung an seine Familie. "Sie sind mein Alles", berichtete Robbie sichtlich gerührt. Zum ersten Mal in seiner Karriere setzte er auch auf eine Zweitbühne mitten im Publikum sowie humorvolle Zwiegespräche mit einem KI-animierten jüngeren und älteren Abbild von sich selbst.

Privat musste Robbie in der Vergangenheit mit schweren psychischen Herausforderungen umgehen. Trotz seiner charmanten Bühnenpräsenz hat der Sänger immer wieder offen über Depressionen und Angstzustände gesprochen. Diese Erfahrungen prägen sein Leben und auch seine Einstellung zur Familie. Vor allem seine Kinder und Ayda geben ihm Kraft und Stabilität. "Denen sind Charts und Stadionkonzerte egal", betonte er gegenüber Mirror. Diese Liebe und Nähe spürte man auch bei der gestrigen Vorstellung – ein Robbie Williams, wie ihn die Fans nicht nur lieben, sondern auch bewundern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024